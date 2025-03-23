مستثمر في "تسلا" يدعو إلى إقالة إيلون ماسك من منصبه

دعا أحد كبار المستثمرين في شركة تسلا إلى إقالة إيلون ماسك من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

وانخفضت أسهم "تسلا" بنسبة 17% في الوقت الحالي، إذ واجه ماسك انتقادات واحتجاجات على بعض تصريحاته وأفعاله السياسية.

وقال روس جيربر، أحد أوائل المستثمرين في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إن الملياردير إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عليه التنحي عن منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة ما لم بتخل عن منصبه الحكومي الجديد.

وأضاف، خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن فترة بقاء ماسك في منصبه بالشركة أصبحت محدودة جداً، وأن عمله مع ترامب يثير الانقسام، وتابع أن رجل الأعمال فقد تركيزه نظراً لتوسع اهتماماته.

وقال جيربر: "أعتقد أن تسلا بحاجة إلى رئيس تنفيذي جديد، وقد قررت، اليوم، أن أبدأ طرح هذا الأمر، وهذا أول برنامج أطرحه فيه".

وتابع: «حان الوقت ليتولى أحدهم إدارة "تسلا"، لقد أُهملت هذه الشركة لفترة طويلة، هناك كثير من الأمور المهمة التي تقوم بها الشركة، لذا إما أن يعود إيلون إلى "تسلا" ويصبح الرئيس التنفيذي للشركة ويتخلى عن وظائفه الأخرى، أو أن يركز على الحكومة ويواصل عمله مع إيجاد رئيس تنفيذي مناسب لـ "تسلا".

وانخفضت القيمة السوقية لشركة "تسلا" بأكثر من 800 مليار دولار، منذ ديسمبر الماضي، وتعاني عدة مشاكل، كما أن المنافسة مع الشركات الصينية ساهمت الى حد كبير في تراجع مبيعات تسلا عالمياً.