«أوبن إيه آي» تطرح نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

طرحت شركة أوبن إيه آي OpenAI نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي o1 Pro، الذي سيقدم للمستخدمين إمكانيات مميزة في معالجة البيانات.

وأشارت OpenAI إلى أن النموذج الجديد يتوفر حالياً لعدد محدود من المستخدمين المشتركين بخدمة API OpenAI المدفوعة، وأن هذا النموذج يقدم قدرات أكبر للمستخدمين مقارنة بنماذج o1 السابقة.

وقد أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي، الجمعة، إتاحة نموذج o1 Pro للمطورين عبر واجهة برمجة التطبيقات API، وهو يعد أكثر نماذج الشركة تطوراً وأغلاها ثمناً حتى الآن.

ويتيح النموذج للمطورين الاستفادة من إمكانات حوسبية متقدمة لمعالجة أكثر الأسئلة تعقيداً، ويتوفر هذا النموذج حالياً لمجموعة مختارة من المطورين، مع دعم لأدوات التطوير المختلفة، ومنها الرؤية الحاسوبية، والمخرجات المهيكلة، كما يتوافق مع واجهات Responses API و Batch API الحديثة.

ويتميز نموذج o1 Pro بقدرته على التعامل مع نوافذ سياقية تصل إلى 200 ألف رمز، وإنتاج مخرجات يصل طولها إلى 100 ألف رمز كحد أقصى، في حين أن قاعدة بياناته المعرفية محدثة حتى 30 سبتمبر 2023.

ويعد السعر المرتفع أبرز عيوب نموذج o1 Pro، إذ يبلغ 150 دولاراً لكل مليون رمز إدخال و600 دولار لكل مليون رمز إخراج.

ومع ذلك، يمكن للمطورين الاستفادة من واجهة Batch API التي تقدم أسعاراً مخفضة تبلغ 75 دولاراً لكل مليون رمز إدخال و300 دولار لكل مليون رمز إخراج.

يذكر أن OpenAI كانت قد أطلقت في ديسمبر الماضي خطة الاشتراك الجديدة ChatGPT Pro، التي تبلغ تكلفتها 200 دولار شهرياً، وتوفر للمستخدمين وصولاً غير محدود إلى نماذج o1 و o1-mini و GPT-4o، بالإضافة إلى مزايا الوضع الصوتي المتقدم، كما تتيح الوصول إلى وضع o1 Pro الذي يستخدم قوة حوسبية إضافية لضمان إجابات أكثر دقة وشمولية في التحديات المعقدة.

ووفقاً لشركة أوبن إيه أي، فإن نموذج o1 Pro يحقق أداءً عالياً متفوقاً على نماذج o1 و o1-preview في الاختبارات القياسية الخاصة بالرياضيات والعلوم والبرمجة، إذ أظهرت الاختبارات الخارجية التي أجراها خبراء مستقلون أنه يوفر إجابات أكثر دقة وشمولية مقارنة بالنماذج التحليلية الأخرى.