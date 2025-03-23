الصين: مستعدون لصدمات أكبر مع اقتراب الرسوم الجمركية الأمريكية

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إن بلاده مستعدة لصدمات تتجاوز التوقعات، في الوقت الذي يتأهب فيه العالم لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية على شركائه التجاريين الشهر المقبل.

وأبلغ لي تجمعاً لقادة الأعمال العالميين والسيناتور الجمهوري الذي يزور الصين ستيف داينز، في مستهل منتدى التنمية الصيني في بكين، أنه ينبغي على الدول فتح أسواقها في مواجهة التشرذم الاقتصادي المتزايد. وأضاف: عدم الاستقرار وعدم اليقين في تصاعد. في هذا الوقت، أعتقد بأنه من المهم على نحو أكبر أن تفتح كل دولة من دولنا أسواقها أكثر، وأن تتشارك جميع شركاتنا في مواردها بشكل أكبر.

ويحضر المؤتمر الذي يستمر يومين كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وألبرت بورلا، من شركة «فايزر»، وأمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية. وأفادت «بلومبرغ» في وقت سابق بأنه يتم التخطيط لعقد اجتماع بين كبار رؤساء الشركات والرئيس الصيني شي جين بينغ في 28 مارس، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان رئيس الوزراء الصيني قد جدد تعهد البنك المركزي بأن يخفض صانعو السياسات أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في الوقت المناسب، وتعهد بتقديم المزيد من الدعم عند الضرورة لضمان سلاسة سير الاقتصاد.

تأتي تصريحات لي في الوقت الذي تجدد فيه الصين جهودها لجذب الشركات الأجنبية بعد انخفاض الاستثمار الداخل إلى البلاد العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأضر تباطؤ النمو وتصاعد التوترات التجارية بجاذبية الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي الأيام المقبلة، من المقرر أن تُكمل الولايات المتحدة مراجعة امتثال بكين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أُبرم خلال ولاية ترامب الأولى، وستفرض رسوماً جمركية انتقامية شاملة على مستوى العالم.