تراجع سهم تسلا يغري المستثمرين الأفراد

رغم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها سهم «تسلا» في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مبيعات الشركة والمخاوف من استمرار هذه الاتجاهات السلبية، استمر المستثمرون الأفراد في شراء السهم بكثافة.

فقد أظهرت البيانات أن المستثمرين الأفراد كانوا مشترين صافين لسهم «تسلا» لمدة 13 جلسة متتالية حتى الخميس الماضي، حيث ضخوا نحو 8 مليارات دولار في السهم، وفقاً لبيانات تداول الأفراد من «إيما وو»، الخبيرة الاستراتيجية في مشتقات الأسهم العالمية لدى «جيه بي مورجان».

يُعد هذا أكبر تدفق استثماري في تاريخ سلسلة شراء الأسهم منذ عام 2015، وهو ما يعكس حماس المستثمرين الأفراد لشركة «تسلا» ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك.

وفي هذا الصدد، أكدت بلومبرج أن هذا التوجه يعكس «إعجاب» المستثمرين الأفراد بشخصية ماسك، الذي يحظى بمتابعة واسعة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

يولي هؤلاء المستثمرون اهتماماً بالغاً بتحليل أداء السهم، وغالباً ما يتجمعون في المنتديات الإلكترونية للعمل كفريق دعاية للسهم.

ما يميز هذه الفترة من الشراء هو أن سعر سهم «تسلا» قد انخفض بنسبة 17%، مما أدى إلى فقدان أكثر من 155 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

ورغم هذا التراجع، يواصل المستثمرون الأفراد التدفق نحو السهم، ما يعكس ثقتهم المستمرة في مستقبل الشركة.

وفي هذا السياق، قال «نيكولاس كولاس»، المؤسس المشارك في «داتا تريك» للأبحاث: لقد ساعدت «تسلا» بعض المستثمرين الجدد ومتوسطي الخبرة على تحقيق ثروات ضخمة، وأصبح العديد منهم مليونيرات بفضل هذا السهم.

لذلك، سيعود المستثمرون إلى السهم مراراً وتكراراً إذا شعروا أن قيمته تعرضت لضربة موجعة.

ليظل سهم «تسلا» مغرياً للمستثمرين الأفراد، الذين يظهرون تمسكاً قوياً به رغم التحديات الأخيرة، وهو ما يعكس ثقتهم في قدرة الشركة على التعافي والنمو على المدى الطويل.