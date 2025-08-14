تراجع القروض الجديدة في الصين

تراجعت القروض الجديدة في الصين، والممنوحة للمستهلكين والشركات، ما يعكس ضعفاً حاداً في الطلب على الائتمان، وسط استمرار أزمة العقارات، وتباطؤ الطلب المحلي، وتزايد الضغوط التجارية العالمية.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن القروض الجديدة المقومة باليوان انكمشت في يوليو بمقدار 50 مليار يوان (حوالي 6.97 مليارات دولار)، في أول تراجع شهري منذ يوليو 2005، وأكبر انخفاض منذ ديسمبر 1999، بحسب «رويترز».

وبلغ إجمالي القروض الجديدة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 12.87 تريليون يوان، مقابل 12.92 تريليون يوان في النصف الأول، ما يعني صافي انخفاض بـ50 مليار يوان في يوليو.

وجاء الانكماش الحاد بعد توسع ائتماني قوي في يونيو بلغ 2.24 تريليون يوان، حيث سعت البنوك إلى تحقيق أهداف الربع الثاني، مدعومة بتحسن نسبي في ثقة السوق، عقب مفاوضات تجارية في أوروبا وهدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة، كما كانت البيانات مخالفة للتوقعات، التي رجحت ارتفاع القروض الجديدة بنحو 300 مليار يوان، مقارنة بزيادة قدرها 260 مليار يوان في يوليو من العام الماضي.