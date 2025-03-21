اضطراب حركة الطيران العالمية مع إغلاق مطار هيثرو بسبب حريق



أُغلق مطار هيثرو البريطاني اليوم "الجمعة" بعد أن أدى حريق كبير في محطة كهرباء فرعية إلى انقطاع الكهرباء عن المطار، مما ترك الركاب عالقين في أنحاء العالم وأثار غضب شركات الطيران التي تساءلت عن كيفية حدوث خلل في مثل هذه البنية التحتية الحيوية.

وشوهدت ألسنة اللهب الضخمة وأعمدة الدخان الكثيف تتصاعد في الجو حوالي الساعة 2300 بتوقيت جرينتش أمس الخميس مع التهام الحريق للمحطة الفرعية، مما أدى إلى انقطاع كبير للتيار الكهربائي ولمنظومة الكهرباء الاحتياطية في مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً وخامس أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

وقالت الشرطة إنه على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على وجود شبهة جنائية، فإنها ستنتظر إلى حين معرفة جميع الحقائق، وسيقود ضباط مكافحة الإرهاب التحقيقات نظراً للطبيعة الحرجة للبنية التحتية ولقدراتهم.

وقال خبراء في قطاع الطيران إن آخر مرة شهدت فيها المطارات الأوروبية اضطرابات على هذا النطاق الواسع كانت في أثناء سحابة الرماد البركاني التي ضربت آيسلندا عام 2010 وأدت إلى إلغاء نحو 100 ألف رحلة جوية.

ويواجه القطاع الآن احتمال تكبد ضربة مالية بتكلفة عشرات الملايين من الجنيهات، وكذلك احتمال اندلاع صراع حول من يجب أن يدفع.

وقالت إدارة الإطفاء إن سبب الحريق مجهول، إلا أن النيران اشتعلت في 25 ألف لتر من زيت التبريد في محول المحطة الفرعية. وتمكنت الإدارة من السيطرة على الحريق بحلول الصباح الباكر، بعد إخماد المحول برغوة إطفاء بيضاء.

وكان من المقرر أن تهبط وتقلع 1351 رحلة جوية في هيثرو اليوم على متنها ما يصل إلى 291 ألف مسافر. وأجبر الإغلاق الرحلات الجوية على تحويل مسارها إلى مطارات أخرى في بريطانيا وأوروبا، بينما عادت العديد من الرحلات الطويلة إلى نقطة انطلاقها.

وتعتمد شبكات شركات الطيران المُصممة بعناية على وجود الطائرات وأطقمها في مواقع محددة في أوقات محددة. وسيتعين على عشرات من شركات الطيران إعادة تنظيم شبكاتها على عجل لتحويل مسار الطائرات وأطقمها.

وارتفعت الأسعار في الفنادق حول مطار هيثرو، إذ عرضت مواقع الحجز غرفاً مقابل 500 جنيه إسترليني (645 دولاراً)، أي ما يقرب من خمسة أمثال مستويات الأسعار العادية.

وقال مطار هيثرو: «ننصح المسافرين بعدم التوجه إلى المطار، وعليهم التواصل مع شركات الطيران لمزيد من المعلومات»، مضيفاً أن المطار سيظل مغلقاً حتى منتصف ليل الجمعة. وتابع «نعتذر عن أي إزعاج».

وذكر متحدث باسم المطار أنه لم يتضح بعد متى ستعود الكهرباء وسط توقعات بحدوث اضطرابات كبيرة خلال الأيام المقبلة.

وتشمل قائمة مالكي المطار شركة أرديان الفرنسية، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إضافة إلى مستثمرين آخرين في أستراليا والصين وإسبانيا.

وفي لندن، انقطعت الكهرباء عن عدد من المنازل والأعمال التجارية. وتشمل الأعمال التجارية في المنطقة مراكز بيانات ومستودعات لوجستية.

وواجه مئات الآلاف من الركاب إلغاء رحلات في أكثر مركز سفر ازدحاماً في أوروبا بعدما تسبب حريق في انقطاع الكهرباء عن مطار هيثرو، مما اضطره إلى الإغلاق طوال النهار.

وذكرت خدمة «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية أن 1350 رحلة على الأقل من وإلى هيثرو تأثرت، بما في ذلك عدة رحلات من مدن أمريكية تم إلغاؤها.

وقال مسافرون إن الكهرباء عادت في إحدى صالتي الوصول لمطار هيثرو اللتين أظلمتا بعد حريق في محطة كهرباء فرعية.

وعادت الأضواء إلى صالة الوصول الرابعة بعد ظهر اليوم الجمعة. وقال رجال الإطفاء في وقت سابق إن الكهرباء في صالتي الوصول الثانية والرابعة بالمطار انقطعت تماماً عندما نشب الحريق. وتم إغلاق هيثرو أمام كل الرحلات القادمة والمغادرة حتى منتصف الليل على الأقل.

وذكرت شبكة توزيع الكهرباء الوطنية أنها توصلت إلى «حل مؤقت» أعاد تهيئة الشبكة بما يسمح باستعادة الكهرباء إلى جميع العملاء، بما في ذلك هيثرو.

ولم يتضح ما إذا كان قد تم استعادة الكهرباء في المطار تماماً.

وذكرت الشرطة البريطانية أنه لا توجد مؤشرات على أن الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو في لندن كان مدبراً، مضيفة أن جهات التحقيق الخاصة بمكافحة الإرهاب تقود التحقيقات بشأن الحريق.

وتقول شرطة العاصمة إن السبب في ذلك هو موقع حريق شب بمحطة الكهرباء وتأثيره على البنية التحتية الوطنية الحيوية.

يذكر أن مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالسفر الدولي. وكان يناير الأكثر ازدحاماً على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام، حيث تجاوز عدد المسافرين 6.3 ملايين مسافر، بزيادة تجاوزت 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.