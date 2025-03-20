ارتفاع النفط وخام برنت فوق 72 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعدما ثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.16% عند 72.04 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي 1.22 دولار أو 1.81 % إلى 68.83 دولاراً للبرميل، أما عقود مايو الأكثر نشاطاً، فارتفعت 0.67% عند 67.36 دولاراً.

وبعد تثبيت الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، قال «جيروم باول» رئيس الفيدرالي: إن سياسات «ترامب» الأولية بما يشمل فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات دفعت الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتاً على الأقل.

وحسبما ذكرت «وول ستريت جورنال»، طلب الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» من إدارة «ترامب» تمديداً لمدة 60 يوماً لتقليص عملياتها في فنزويلا، بعد الموعد النهائي المحدد في الأول من أبريل.