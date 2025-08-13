الدولار يتراجع بعد صدور بيانات تضخم أمريكية

تراجع الدولار أمام اليورو أمس، بعد أن أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى الإبقاء على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أمس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 % الشهر الماضي بعد أن صعد 0.3 % في يونيو. وعلى مدى 12 شهراً حتى آخر يولي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.7 %، وهي النسبة نفسها في يونيو.

وقال كارل شاموتا، كبير خبراء السوق في شركة كورباي: «لا يزال التضخم الأساسي منحسرا، مما يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة للمناورة في أثناء تعاطيهم مع علامات الضعف الأولي في أسواق العمل».

وأضاف: «من المفترض أن يضع رئيس البنك المركزي (جيروم) باول خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على الطاولة عندما يتحدث في جاكسون هول في 21 من الشهر الجاري»، في إشارة إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي يعقدها مجلس الاحتياطي هذا الشهر.

وعوض اليورو خسائره السابقة أمام الدولار ليرتفع 0.06 % إلى 1.16235 دولار. وقلص الدولار مكاسبه أمام الين ليتداول مرتفعا 0.17 % عند 148.390 ين. ومع استمرار عدم وضوح تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، فإن التنبؤ بكيفية تفاعل الدولار حتى نهاية العام لا يزال يمثل تحدياً.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.4 % مقابل الدولار إلى 1.34805 دولار بعد بيانات أظهرت أن سوق الوظائف في بريطانيا ازدادت ضعفا، وإن كان ببطء أكثر، في حين ظل نمو الأجور قويا بشكل يؤكد سبب حذر بنك إنجلترا إزاء خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.64945 دولار، بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الذي كان متوقعاً على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة. واستقر اليوان عند 7.1917 مقابل الدولار.