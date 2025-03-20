سويسرا تخفض الفائدة مجدداً وبريطانيا والصين تثبتان الأسعار

قرر البنك المركزي السويسري خفض أسعار الفائدة، فيما قررت إنجلترا والصين تثبيت الأسعار.

وخفض المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي، وجاء الخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25% بعد خفضه 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، إذ كان المصرف أول بنك مركزي رئيسي في العالم يبدأ تيسير السياسة النقدية في الدورة الاقتصادية الراهنة، اعتباراً من مارس 2024.

وأوضح البنك أن التضخم سار وفق الاتجاه المتوقع منذ اجتماع السياسة النقدية الماضي، إذ انخفض إلى 0.3% على أساس سنوي في فبراير من 0.7% في نوفمبر، ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 سنوات.

وأبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 % وحذر من توقعات بخفضها على مدى اجتماعاته القليلة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وقال آندرو بيلي محافظ البنك «هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن».

وقال إن بنك انجلترا لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار تنازلي تدريجي لكنه سينظر «عن كثب إلى تطور أوضاع الاقتصادات العالمية والمحلية في كل من اجتماعاتنا التي تعقد كل 6 أسابيع لتحديد أسعار الفائدة».

وأبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الخامس على التوالي في مارس.

وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1 % وسعر الفائدة الأساسي على القروض لـ 5 سنوات عند 3.6 %.

وخفضت البنوك الصينية في أكتوبر 2024 الفوائد على الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.

