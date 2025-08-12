فورد تستدعي 100 ألف شاحنة بيك أب في أمريكا



استدعت شركة «فورد موتور» أكثر من 103 آلاف شاحنة «بيك أب» من طراز «إف - 150» في الولايات المتحدة، بسبب احتمال تعرض مسامير محور العجلات الخلفية للكسر.

ووفقاً لما أعلنته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، يأتي الاستدعاء لتجنب تحرك المركبة ذاتياً عند توقفها دون استخدام فرامل اليد، أو فقدان القدرة على نقل الحركة إلى العجلات.

وأوضحت الإدارة أن كسر مسمار محور العجلات الخلفية يمكن أن يتسبب في تلف الأجزاء المسؤولة عن نقل العزم إلى العجلات، وهو ما يزيد من خطر وقوع حوادث.

ويشمل الاستدعاء الشاحنات المنتجة بين عامي 2023 و2025، فيما تقدر الإدارة أن نحو 1% من هذه المركبات تعاني العيب ذاته.