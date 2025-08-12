"إيثريوم" تخرج من الركود و تستقطب أكبر تدفقات يومية في تاريخها



استقطبت صناديق المؤشرات المتداولة الأميركية التي تركز على عملة إيثريوم أكبر تدفق يومي لها على الإطلاق، في الوقت الذي قفزت فيه ثاني أكبر عملة مشفرة لأعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات.

بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ"، الصناديق المتداولة التي تستثمر مباشرة في العملة جمعت إجمالاً أكثر من مليار دولار بقليل أمس. وتدفق على الصناديق التسعة أكثر من 8.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

وجرى تداول "إيثريوم" مقابل 4312 دولاراً اليوم، أي أقل بنحو 11% من ذروتها البالغة 4866 دولاراً المسجلة في نوفمبر 2021.

تعافت "إيثريوم " من حالة ركود في الأسابيع الأخيرة، لترتفع إلى نحو 4300 دولار، أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، مع تحول المستثمرين عن "بتكوين" إليها. في المقابل، شهدت صناديق "بتكوين" المتداولة في الولايات المتحدة تخارج 502 مليون دولار منذ بداية أغسطس، رغم تداول العملة على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

شركات تخزين الأصول الرقمية التي تركز على "إيثريوم" كانت مصدراً رئيسياً لزخم العملة. هذه الشركات المتداولة تحذو حذو شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، وعينها على تخزين المزيد من الأصل الرقمي. ووفق بيانات جمعتها منصة "ستراتيجيك إيث ريزيرف"، استحوذت ما تسمى بشركات تخزين الأصول الرقمية حتى الآن على ما تزيد قيمته عن 15 مليار دولار من عملة "إيثريوم".

في الآونة الأخيرة، استحوذت كيانات تابعة لصندوق "فاوندرز فاند" يديرها المستثمر في قطاع التكنولوجيا الملياردير بيتر ثيل على حصص في شركتين تركّزان على "إيثريوم". وتملك تلك الكيانات حصة 9.1% في "بِت ماين إميرجن تكنولوجيز" – أكبر شركة تخزين لـ"إيثريوم" بما يعادل نحو 5 مليارات دولار من العملة – وحصة 7.5% في "إيثزيلا"، الاسم الجديد لشركة التكنولوجيا الحيوية السابقة "180 لايف ساينسز". ولم يرد "فاوندرز فاند" ولا "إيثزيلا" على طلبات للتعليق.

وقال بيتر تشونغ، رئيس الأبحاث في شركة التداول الكمي "بريستو"، إن "الانتشار المتزايد لشركات تخزين إيثريوم يعد من العوامل الرئيسية وراء تجدد الاهتمام بالعملة".

وأضاف أن سن تشريع العملات المستقرة في الولايات المتحدة وخطاب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز حول "مشروع كريبتو" يشيران إلى أن شبكة "إيثريوم" سلسلة الكتل التي تدعم عملة "إيثريوم" "لديها فرصة جيدة لكسب حصة من اهتمام وول ستريت".