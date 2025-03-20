تراجُع النفط بعد اتفاق أمريكي روسي على «هدنة طاقة» 30 يوماً

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد موافقة روسيا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف موسكو وكييف هجماتهما على البنية التحتية للطاقة مؤقتاً، ما قد يؤدي إلى دخول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 70.44 دولاراً للبرميل خلال التداولات. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 66.75 دولاراً.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على وقف مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه لم يُقر وقف إطلاق نار كاملاً لمدة 30 يوماً، وهو ما كان يأمله ترامب.

وروسيا من أكبر موردي النفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع منذ بداية الحرب، التي دفعت الغرب إلى فرض عقوبات على قطاع الطاقة فيها.

وقال محللون: «إن وقف إطلاق النار المحتمل قد يخفف العقوبات، ما قد يزيد من إمدادات النفط ويخفض الأسعار».

وأثارت الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين مخاوف من الركود، ما أثر سلباً على أسعار النفط، إذ سيكون لذلك تأثير سلبي على الطلب على الخام.

لكن الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط حدّت من انخفاض أسعار النفط.

وتعهد ترامب بمواصلة الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، وقال إنه سيُحمّل إيران مسؤولية أي هجمات تُنفّذها الجماعة وتُعطّل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص، ما زاد من مخاطر تعرض إمدادات النفط للخطر من المنطقة.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية تبايناً في التوقعات، إذ ارتفعت مخزونات الخام بينما انخفضت مخزونات الوقود.

وأفادت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.59 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مارس. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت 1.71 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.15 مليون برميل.

من جهة أخرى، قال مصرف «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مهددة بالانخفاض على المدى المتوسط بسبب قضيتي الرسوم الجمركية، وفائض الطاقة الإنتاجية، لكنها قد تشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح المقرض الأمريكي في مذكرة صدرت أمس الثلاثاء، أنه رغم خفض تقديراته لسعر برميل خام برنت بمقدار 5 دولارات لنطاق 65 دولاراً و80 دولاراً، لا يزال تقييم الأسواق للتقلبات المستقبلية، واحتمالات ارتفاع الأسعار، متدنياً للغاية.

وأضاف أن هذا الارتفاع المتوقع للأسعار في المدى القريب يرجع إلى احتمال انخفاض الإمدادات بسبب العقوبات، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وورد في المذكرة أن أسعار النفط تعافت قليلاً لما يزيد على 70 دولاراً للبرميل في ضوء تباين التطورات الجيوسياسية بالآونة الأخيرة، لكن المستثمرين لا يزالون يركزون على احتمال انخفاض الأسعار.