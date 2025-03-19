روسيا تنشئ منصة لتبادل البيانات بين الأقمار الاصطناعية والمسيّرات

سيكون عالمنا، بحلول عام 2028، على موعد مع إنشاء منصة لتبادل البيانات بين الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة. إذ أطلق في روسيا أخيراً مشروع خطة ومسابقة علمية متخصصة، لإنجاز هذه المنصة التي ستسمح بتنفيذ مهام استشعار الأرض عن بُعد بجودة عالية، وتوفير اتصال لاسلكي عبر الإنترنت في المناطق النائية، بالإضافة إلى تسريع تطور صناعات الفضاء الخاصة وأسواق الخدمات الجديدة.

وطبقاً لـ «روسيا اليوم»، سيقوم المتخصصون الروس، في إطار سلسلة من المسابقات التكنولوجية لـ «مبادرة التكنولوجيا الوطنية»، بابتكار المنصة.

وقد أفاد بذلك المكتب الصحافي التابع لصندوق دعم مشاريع مبادرة التكنولوجيا الوطنية، وقال إنه يخطط لإنجاز مشروع المنصة بحلول عام 2028. وأوضح الناطق باسم «مبادرة التكنولوجيا الوطنية» أن صندوق دعم مشاريع مبادرة التكنولوجيا الوطنية أعلن عن انطلاق مسابقة تكنولوجية جديدة، هدفها هو إنشاء منصة للأجهزة الفضائية الصغيرة للمدارات في نطاق 100-200 كيلومتر.

وستتمكن الأقمار الاصطناعية من نقل البيانات بين بعضها البعض وبث الإشارات إلى طبقة الستراتوسفير لنقل المعلومات إلى الطائرات المسيرة المحلقة على ارتفاع 30-20 كيلومتراً. وستتمكن هذه الطائرات بدورها من إرسال البيانات إلى الخدمات التجارية ومشغليها.