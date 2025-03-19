«زاب» البريطانية تعتزم دخول الأسواق الخليجية من بوابة دبي

تخطط شركة زاب Zapp البريطانية المتخصصة في خدمات التوصيل السريع، لإطلاق عملياتها في دبي خلال العام الجاري 2025، في خطوة تعكس توسعها في سوق يشهد تنافساً متزايداً في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان لـ «بلومبرغ»: «نبحث دائماً عن فرص جديدة لتوسيع أعمالنا، وندرس إمكانية إطلاق خدماتنا في المنطقة خلال هذا العام»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن خططها المستقبلية، حسبما نقلت بلومبيرغ.

وفي إطار توسعها نحو الشرق الأوسط، قامت الشركة بتوظيف أشخاص في دبي وعقدت محادثات شراكة مع شركات توصيل إقليمية، من بينها «طلبات هولدنج» و«كريم» وفقاً لمصدر مطلع على عمليات الشركة، حيث رفض الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المحادثات.

وحالياً، تعمل «زاب» في المملكة المتحدة فقط، حيث أبرمت شراكات مع منصات توصيل مثل «ديليفرو» و«أوبر إيتس» لتسهيل عملياتها.

ويأتي توسع «زاب» في منطقة الشرق الأوسط في وقت تشتد فيه المنافسة بين تطبيقات التوصيل.

وشهد العام الماضي إدراج شركة «طلبات» التابعة لـ «ديليفري هيرو» في دبي ما يُعد أكبر طرح أولي عام في الخليج.

وبحسب تقرير لشركة «ستاتيستا» للأبحاث، من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع التوصيل عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل الإمارات والسعودية، إلى 18.9 مليار دولار بحلول عام 2025، مع نمو سنوي بنسبة 6.1% خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي هذا السياق، قالت المحللة في «بلومبيرغ إنتليجنس»، تاتيانا ليسيتسينا، إن سوق توصيل الطعام في الخليج لا يزال أقل اختراقاً مقارنة بالدول الغربية، مما يوفر فرصة نمو كبيرة للشركات الناشطة في هذا القطاع.

وتأسست «زاب» خلال جائحة كورونا ضمن موجة من الشركات الناشئة التي ركزت على توصيل البقالة والسلع الأخرى خلال أقل من 15 دقيقة، أبلغت «زاب» المستثمرين بأنها تشهد انتعاشاً في أعمالها وذلك بفضل تركيزها على المنتجات الفاخرة.

وكشفت وثائق اطلعت عليها «بلومبيرغ» أن الشركة حققت مبيعات تجاوزت 100 مليون دولار في المملكة المتحدة خلال عام 2024 بعد إبرام شراكات مع علامات تجارية مرموقة مثل «إل في إم إتش» و«فورتنوم آند ميسون».