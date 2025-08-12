الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات التضخم

واصل الدولار تراجعه، أمس، وسط ترقب المستثمرين لعدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع أبرزها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو، اليوم الثلاثاء، واقتراب مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قمة مرتقبة بين واشنطن وموسكو، الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 98.073 بعد تراجع بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي. ونزلت العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى 147.46 يناً بانخفاض قدره 0.20% عن آخر تعاملات أمريكية في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة «يوم الجبل».

وقال تيم كيليهر، رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات في بنك الكومنولث في أوكلاند: «لو كنت سأراهن على أمر هذا الأسبوع، فسأراهن على تقلبات السوق»، وأرجع هذا إلى الضبابية المحيطة بالأحداث المرتقبة.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى المحادثات التجارية مع اقتراب مهلة تحل اليوم حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق مع الصين، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تصدير الرقائق الإلكترونية.

وتذبذب اليوان الصيني في الخارج ووصل إلى 7.184 للدولار بعد أن أظهرت بيانات مطلع الأسبوع انخفاض أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو بأكثر من المتوقع في حين ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير.

ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيراً يذكر وظل عند 0.59545 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1% ليتداول عند 1.3465 دولار.