شركة ألمانية بصدد إطلاق أول رحلة تجريبية إلى الفضاء

حصلت شركة «إيزار أيروسبيس» الألمانية الناشئة، المتخصصة في صناعة الصواريخ، على موافقة هيئة الطيران المدني النرويجية لإطلاق أول صاروخ تجريبي إلى الفضاء من قاعدة أندويا الفضائية في النرويج. وأعلنت الشركة، التي تتخذ من أوتوبرون بالقرب من مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا مقراً لها، أن النافذة الزمنية لعملية الإطلاق تبدأ غداً.

ووفقاً لما أعلنته الشركة، سيكون هذا الإطلاق بمثابة حدث جديد مزدوج، إذ إنه لا يمثل أول رحلة فضائية لـ «إيزار أيروسبيس» وحسب، ولكنه يمثل أيضاً أول إطلاق لصاروخ حامل مداري من القارة الأوروبية. وقال دانيال ميتسلر، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي الشركة: «نقترب أكثر من أهم معلم في رحلتنا حتى الآن». وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت الشركة في تأمين أموال إضافية وذلك خلال جولة تمويل جديدة، شارك فيها «صندوق الابتكار» التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو صندوق استثماري مدعوم من 24 دولة عضو في الناتو. وتعمل «إيزار أيروسبيس» على تطوير صواريخ حاملة لنقل الأقمار الاصطناعية إلى المدار الأرضي.

وأطلقت الهند العام الماضي عدداً من الصواريخ يفوق ما أطلقته أوروبا، ويعود ذلك جزئياً إلى التأخيرات التي استمرت على مدار سنوات في تطوير صاروخ أريان 6 الأوروبي. وتتمثل رؤية «إيزار أيروسبيس» للمستقبل في بناء ما يصل إلى 40 قطعة من الصواريخ الحاملة سنوياً. وحتى الآن، نجحت الشركة الناشئة في جمع أكثر من 400 مليون يورو من الاستثمارات بما في ذلك الزيادة الحالية في رأس المال.