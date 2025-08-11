ترمب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الصين 90 يوماً

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين لمدة 90 يوما أخرى.

وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن غداً الثلاثاء، لكن إدارة ترامب كانت قد ألمحت إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي.





يأتي هذا التأجيل كجزء متوقع من نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مفاوضي التجارة الأمريكيين ونظرائهم الصينيين، التي عقدت بستوكهولم، في نهاية الشهر الماضي.

وأشارت شبكة "CNBC إلى أنه لو لم يتم تمديد الموعد النهائي، لكانت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين قد عادت للارتفاع إلى المستويات التي كانت عليها في أبريل الماضي، عندما بلغ الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ذروته.

وكان من المقرر أن ينتهي هذا التعليق الذي دام 90 يوماً الثلاثاء، قبل أن يوقع ترمب الأمر التنفيذي الأخير لتمديده.