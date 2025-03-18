وارن بافت يعزز حصصه في 5 شركات تداول يابانية

عززت بيركشاير هاثاواي التي يديرها الملياردير وارن بافت حصصها في 5 شركات تداول يابانية، والتي بدأت الاستثمار بها قبل خمس سنوات، وذلك وفقاً لما نقلته «رويترز» عن وثائق تنظيمية. وبناءً على الوثائق التي قدمت إلى هيئة الأوراق المالية اليابانية، رفعت المجموعة الاستثمارية الأمريكية حصتها في «ميتسوي آند كو» إلى 9.82 % من 8.09 %.

كما ارتفعت حصصها في كل من «ميتسوبيشي كورب»، و«سوميتومو» و«إيتوتشو» و«ماروبيني» بنسب مئوية. وذلك بعدما أوضح الملياردير الملقب بـ «حكيم أوماها» في رسالته السنوية لمساهمي شركته في فبراير أن شركات التداول الخمس وافقت على تخفيف القيود بشكل معتدل، والتي كانت تحدد حصة ملكية «بيركشاير» دون 10 %. وكتب «بافت» في رسالته: «مع مرور الوقت، من المرجح أن تشهد ملكية «بيركشاير» في الشركات الخمس زيادة طفيفة».