37 تريليون دولار.. ارتفاع تاريخي لديون أمريكا

تفاقمت أزمة الديون الأمريكية مع تجاوز الإجمالي 37 تريليون دولار، للمرة الأولى في التاريخ، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

ومنذ إقرار قانون الكبير الجميل، الذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتفعت الديون لتبلغ مستويات غير مسبوقة، ويرفع هذا إجمالي الديون الأمريكية إلى 780 مليار دولار، منذ رفع سقف الدين، عقب توقيع قانون «مشروع القانون الكبير الجميل»، في 4 يوليو 2025.

ويعادل هذا ارتفاعاً قدره 22 مليار دولار يومياً للديون الأمريكية، ما يشير لحجم الإنفاق الكبير، وتكلفة الديون التي تضاف يومياً لهذه الأزمة المتنامية.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، باعت الحكومة سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار، عبر 10 مزادات، لتصبح أزمة الديون الأمريكية أسوأ من أي وقت مضى.

ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار، إلى 41.1 تريليوناً، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين، ارتفع الدين الأمريكي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين.