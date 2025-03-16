ارتفاع الإيجارات في مدن ألمانيا الكبرى يزيد من صعوبة الحصول على عمال مهرة

أظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع الإيجارات في المدن الألمانية الكبيرة يشكل عائقا أمام الشركات في سعيها للحصول على عمال مهرة.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووترهاوس كوبرز»، يرى كثير من الألمان أن ارتفاع أسعار السكن يشكل عيبا كبيرا في العيش في المدن الكبرى. ويصل الأمر إلى حد أن ثلثهم يفكرون في تغيير وظائفهم بسبب ارتفاع الإيجارات، كما غيرت نسبة أقل من الألمان وظائفها بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى.

وقال بيرند روسه، مدير مكتب «برايس ووترهاوس كوبرز» في فرانكفورت: «هناك استياء كبير في المدن الألمانية الكبرى بشأن الوضع في سوق الإسكان والعقارات»، مضيفا أن الوضع المتوتر في سوق الإسكان ينذر بتفاقم النقص في العمالة الماهرة في المناطق الحضرية.

ومن أجل الدراسة تم استطلاع آراء 4 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما ويعملون في 12 مدينة كبرى في ألمانيا، من بينها برلين وهامبورج وميونخ وإيسن ولايبتسيج وهانوفر. وتم الاستطلاع عبر الإنترنت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الألمان يصنفون الحياة في المدينة الكبيرة على أنها ممتعة لما توفره من إمكانيات للتسوق، والعروض الثقافية والتعليمية، وفرص العمل، والتنقلات القصيرة للوصول إلى العمل. ويشعر حوالي 90% ممن شملهم الاستطلاع بالراحة في المكان الذي يعيشون فيه.

في المقابل، أعرب ثلثا المشاركين عن عدم رضاهم عن الإيجارات وتكلفة امتلاك المنازل وعدد الشقق المتاحة للإيجار. ويعتقد ما يقرب من 90% من الألمان أن العثور على سكن بأسعار معقولة في المدن الكبرى هو «مسألة حظ بحتة».

وبحسب الاستطلاع، فإن 10% من الألمان غيروا وظيفتهم بالفعل بسبب ارتفاع الإيجارات السكنية في منطقة عملهم. وفي الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما قال 18% إنهم غيروا وظائفهم بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف السكن. ويفكر 35 % من الألمان بالفعل في تغيير وظائفهم بسبب ارتفاع الإيجارات. وفي الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما يفكر في ذلك 43%.