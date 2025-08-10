انخفاض أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%





انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة (5%)، محققة أدنى مستوى لها منذ عام 2017، بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" بلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، (375.50) دولارًا للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض كبير مقارنة بأسعار أواخر العام الماضي، بعد أن بدأت الهند التي تعتبرأكبر مصدر في العالم في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي.

ويمثل انخفاض الأسعار تراجعاً حاداً عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات. أثار ذلك موجة من الشراء المذعور بين المستهلكين، ودفع دولًا منتجة أخرى إلى اتخاذ إجراءات حمائية.