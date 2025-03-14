ارتفاعات قياسية للأسعار.. تفاقم أزمة البيض في أمريكا

قالت جمعية لمنتجي البيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تواصلت مع الدنمارك ودول أوروبية أخرى لبحث إمكانية تصدير البيض في ظل ارتفاع أسعاره في الولايات المتحدة.

ويتزامن طلب وزارة الزراعة الأمريكية مع فرض الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة على دول، منها دول أوروبية، والتهديد بفرض المزيد من الرسوم. كما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية ما لم تنقل الدنمرك السيطرة على جرينلاند للولايات المتحدة.

وسجلت أسعار بيع البيض بالجملة في الولايات المتحدة أرقاما قياسية، إذ يقلص تفشي إنفلونزا الطيور المتسارع في الدجاج من الإمدادات.

ووعد ترامب بخفض أسعار البيض في أول يوم له في منصبه، لكن الأسعار ارتفعت 59 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط، وهو أول شهر كامل بعد توليه منصبه.

وأظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن ممثلا لوزارة الزراعة الأمريكية في أوروبا أرسل استفسارات رسمية إلى الدول المنتجة للبيض في أواخر فبراير شباط، سعيا للحصول على معلومات حول قدرتها واستعدادها لتصدير البيض إلى السوق الأمريكية.

وقال في رسالة لاحقة إلى جمعية البيض الدنمركية في أوائل مارس "ما زلنا ننتظر المزيد من التوجيهات من واشنطن بشأن الخطوات التالية، ولكن هل لديكم تقديرات لكميات البيض التي يمكن توريدها إلى الولايات المتحدة؟".

وأكدت جمعية البيض الدنمركية أنها ستنظر في الأمر ولكن لا يوجد فائض من البيض في أوروبا.

وأعلنت تركيا في فبراير أنها بدأت تصدير حوالي 15 ألف طن من البيض إلى الولايات المتحدة.