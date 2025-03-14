الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.1% في يناير على غير المتوقع

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الجمعة أن اقتصاد البلاد انكمش 0.1 بالمئة في يناير على غير المتوقع بضغط من انخفاض كبير في الناتج الصناعي مقارنة مع ديسمبر كانون الأول.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز نموا شهريا 0.1 بالمئة. ورغم أن انكماش يناير كانون الثاني يمحو جزءا فقط من نمو بلغ 0.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول فإن تلك القراءة تمثل خيبة أمل لوزيرة المالية ريتشل ريفز إذ أن مهمتها الأولى هي الحفاظ على نمو مطرد للاقتصاد.

وخلال الأشهر الثلاثة حتى يناير كانون الثاني، نما الاقتصاد 0.2 بالمئة بما يقل قليلا عن متوسط توقعات الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو 0.3 بالمئة.

وتراجع الناتج الصناعي 1.1 بالمئة في يناير كانون الثاني.