«وول مارت» تطلب تخفيض الأسعار من الموردين الصينيين

أجرت وزارة التجارة الصينية محادثات مع شركة وول مارت، بعد أن أفادت تقارير بأن عملاق التجزئة الأمريكي طلب تخفيضات في الأسعار من الموردين الصينيين، لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية.

جاء هذا الإعلان بعد تقارير إعلامية توضح أن وول مارت طلبت من بعض الموردين الصينيين، بمن فيهم مصنعو أدوات المطبخ والملابس، خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% لكل جولة من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفقًا لترجمة CNBC الصينية، أنه «إذا كان هذا صحيحاً، فمن غير المعقول أن تطلب وول مارت من الموردين الصينيين تحمل جميع الرسوم الجمركية، ما سيؤثر سلباً في المنافسة العادلة ونظام التجارة الخارجية». ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية حيز التنفيذ في 4 مارس، بعد فرض رسوم جمركية مماثلة في 4 فبراير.