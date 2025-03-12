تباطؤ التضخم السنوي في أمريكا إلى 2.8%

قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بأقل من المتوقع في فبراير، وذلك في ظل قلق المستهلكين والشركات من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 % معدلة موسمياً خلال الشهر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.8 %.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 % على أساس شهري، وبلغ 3.1 % على أساس سنوي.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0.3 % في كل من التضخم الرئيس والتضخم الأساسي، بمعدلات سنوية تبلغ 2.9 % و3.2 % على التوالي، ما يعني أن جميع المعدلات كانت أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من المتوقع.