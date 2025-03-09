هيومان موبايل ونادي برشلونة يقدمان هاتفين «إتش إم دي بارشا»

تعاونت كل من هيومان موبايل ديفايسز (إتش إم دي) مع نادي برشلونة لكرة القدم لتقديم جهازي هاتف جديدين: إتش إم دي بارشا 3210، هاتف صنع من أجل وقت لعب مستمر، وإتش إم دي بارشا فيوجن، المجموعة الخاصة من الهواتف الذكية التي تتميز بغطاء خلفي منقوش عليه تواقيع من لاعبي أول فريق في برشلونة. تم تصميم هذه الأجهزة الأنيقة والعصرية لمساعدة المشجعين بالتركيز على اللعبة الجميلة والممتعة من خلال التقليل من التشتيت الرقمي.

ولجعل مواصفاته كاملة، يأتي هاتف إتش إم دي بارشا 3210 بكاميرا بدقة 2 ميغابكسل وضوء فلاش، وكشاف قوي (يفيد في حالة فشل الأضواء الكاشفة)، ويدعم تقنية 4G من أجل إجراء مكالمات هاتفية عالية الوضوح، وبطارية طويلة الأمد بسعة 1450 ميلي امبير 1 والتي لن تنفد عندما تكون في الخارج متأخراً تحتفل بأحدث نصر لفريقك المحبب.

وتشمل هواتف إتش إم دي بارشا فيوجن كاميرا مزدوجة بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل.

ويعتبر إتش إم دي بارشا 3210 إعادة تخيل للكلاسيكيات، خالٍ من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسمح للمشجعين بالبقاء حاضرين خلال المباريات. يأتي محملاً مسبقاً بـ 12 خلفية مخصصة لنادي برشلونة وواجهة مستخدم تتسم بطابع فريق البرشا المميز.

ويتميز الهاتف الذكي إتش إم دي بارشا فيوجن القابل للتخصيص بغطاء متين ومأخذ شحن ثنائي الاتجاه، مما يتيح للمستخدمين بإضافة أغطية فيوجن الذكية والمختلفة والتي تغير مظهر الجهاز وفعاليته. تشمل الخيارات مجموعة (أغطية مزودة بضوء الفلاش)، التي توفر حلقة إضاءة من أجل التقاط صور شخصية مثالية. ومجموعة ملحقات الألعاب، التي تحول الهاتف إلى وحدة تحكم كاملة مزودة بأذرع تحكم.

وقال سانميت سينغ كوتشار، الرئيس التنفيذي لإتش إم دي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن في إتش إم دي سعداء بالتعاون مع نادي برشلونة لكرة القدم من أجل تقديم أجهزة حصرية تتوافق مع حماس مشجعي كرة القدم في الشرق الأوسط، مقدمين لهم تجارب فريدة ووسائل اتصال من خلال هاتف محمول يمكنهم استعماله بفخر. تم تصميم هاتفي إتش إم دي بارشا 3210 وإتش إم دي بارشا فيوجن من أجل تعزيز تجربة المشجعين، والسماح للداعمين في الشرق الأوسط وللجميع حول العالم بالبقاء على اتصال بالألعاب ومع فريقهم من دون ملهيات رقمية غير ضرورية».

وقال مارك بروكس مدير الشراكات في نادي برشلونة: «إننا سعيدون جداً لرؤية كيف أصبحت اتفاقية الشراكة مع النادي شيئاً حقيقياً على أرض الواقع مع إطلاق إتش إم دي لاثنين من هواتف بارشا المحمولة، وإتش إم دي شركة تلتزم بالاستخدام المسؤول للهواتف وتضع التكنولوجيا في خدمة الناس حقاً. تقوي هذه المنتجات شراكتنا مع إتش إم دي في حين تقدم لمشجعينا طريقة جديدة للتفاعل مع بارشا».