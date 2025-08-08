من هم المرشحون المحتملون لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي ؟

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة حول المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي موجة من التكهنات في أسواق التنبؤات.

وتشهد الأسواق طرح اسم مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ومحافظ الاحتياطي الفدرالي السابق كيفن وارش، ومحافظ الاحتياطي الفدرالي الحالي كريستوفر والر، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، كمرشحين لقيادة البنك المركزي الأميركي.

في مقابلة مع قناة CNBC، أشاد ترامب بهاسيت ووارش، كاشفاً أن بيسنت، الذي يتمتع بمنصبه الحالي كوزير للخزانة، قد تخلى عن المنافسة وقال ترامب، في إشارة إلى وورش: "إنه جيد جداً". وأضاف: "أحياناً يكون جميع المرشحين جيدين جداً، حتى تُعيّنهم، وعندها لا يُظهرون نفس الأداء. لكن... أعتقد أنه شخص جيد جداُ. أقول إن كيفن (وارش) وكيفن (هاسيت) جيدان جداً".

ودعا كل من هاسيت ووارش إلى خفض معدلات الفائدة. وكان جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، هدفاً متكرراً لانتقادات ترامب لإبقائه معدلات الفائدة مرتفعة.

ومنحت التنبؤات جودي شيلتون، المستشارة الاقتصادية السابقة لترامب في ولايته الأولى، فرصة بنسبة 6% لخلافة باول. أما ديفيد مالباس، المسؤول الحكومي السابق الذي شغل منصب رئيس مجموعة البنك الدولي من عام 2019 إلى عام 2023، فلديه حالياً فرصة بنسبة 4% في سوق التنبؤات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء، أن البيت الأبيض يبحث عن أربعة مرشحين لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي فترة رئاسته في مايو 2026، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ليس بينهم لأنه يريد البقاء في منصبه الحالي.