إضرابات في مطارات ألمانية تعرقل حركة السفر

من المتوقع أن يتأثر أكثر من نصف مليون شخص اليوم الاثنين نتيجة لاضطراب حركة السفر عبر مطارات ألمانية، حيث سيؤدي إضراب يستمر لمدة 24 ساعة للاحتجاج على الأجور إلى إلغاء آلاف الرحلات.

وقالت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت الأكثر ازدحاما في ألمانيا إن المطار لن يشهد مغادرة أي رحلات ركاب اليوم الاثنين، وقد تتأجل أو تُلغى بعض الرحلات المقررة غدا.

وأوضح متحدث باسم شركة فرابورت أن 1050 من أصل 1116 رحلة قادمة لمطار فرانكفورت أو مغادرة منه اليوم الاثنين أُلغيت بالفعل وقد يرتفع هذا العدد.

وسيؤثر الإضراب الذي دعا إليه اتحاد نقابات العمال فيردي يوم الجمعة على 13 مطارا في شتى أنحاء البلاد منها مطارات ميونيخ وبرلين ودوسلدورف.

ويطالب اتحاد النقابات بزيادة الأجور ثمانية بالمئة بحد أدنى قدره 350 يورو (380 دولارا) شهريا، إضافة إلى زيادة المكافآت والإجازات.

ويرفض أرباب الأعمال تلك المطالب ويقولون إنه لا يمكن تحمل تكلفتها.

ومن المقرر استئناف المفاوضات في وقت لاحق من الشهر الجاري.