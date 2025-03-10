«مورغان ستانلي» يخفّض توقعات النمو

خفض بنك «مورغان ستانلي»، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي في الولايات المتحدة، إلى 1.55 من 1.9% في وقت سابق. وقال البنك في تقريره إن ثمة عوامل تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي، بينها الرسوم الجمركية، وعلى سوق العمل، الذي لا يزال مقيداً ما أدى إلى ارتفاع التضخم، وفق رويترز.

وأوضح التقرير أنه «يجب أن تترجم الرسوم الجمركية إلى نمو أكثر مرونة، العام الحالي، في حين افترضنا سابقاً أنها ستؤثر على النمو بشكل رئيسي في عام 2026».

وأشار الاقتصاديون في بنك مورغان ستانلي، بقيادة مايكل تي جابن، إلى أنه تم تخفيض التوقعات للنمو في الربع الرابع من العام الجاري، إلى 1.55 من 1.9% في وقت سابق، كما خفضت توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى 1.2% من 1.3%. وتوقع التقرير أن تؤدي رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية إلى ارتفاع التضخم وستزيد الضغط على الفدرالي الأمريكي حيث يتطلع إلى السيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة.

وبشأن خفض أسعار الفائدة، رأى البنك أن الأسواق ستحصل في نهاية المطاف على هذه التخفيضات، ولكن في وقت متأخر بكثير عما تتوقعه، في إشارة إلى توقعات السوق الحالية لما يقرب من 3 تخفيضات في أسعار الفائدة العام الحالي. وفي الوقت نفسه، خفض غولدمان ساكس أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 إلى 1.7%، من 2.2% سابقاً، ورفع احتمال الركود لمدة 12 شهراً إلى 20% من 15%.

من جانبه، أقر وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت بأن هناك بعض الإشارات على ضعف الاقتصاد الأمريكي. وفي مقابلة مع CNBC، قال الوزير الأمريكي إنه سيكون هناك «تعديلات طبيعية» بالانتقال من الإنفاق العام إلى الإنفاق الخاص. وأضاف أن «السوق والاقتصاد أصبحا مدمنين، أصبحنا مدمنين للإنفاق الحكومي، وسيكون هناك مرحلة للتخلص من السموم».