تراجع التضخم في الصين للمرة الأولى منذ عام

انكمش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في فبراير لأول مرة منذ يناير من العام الماضي، نتيجة لتراجع أسعار المواد الغذائية. أظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن المؤشر انخفض بنسبة 0.7% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

تحفيز اقتصادي

وتخلفت القراءة عن التوقعات التي أشارت إلى انكماش سنوي بنسبة 0.5%، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز بين الاقتصاديين. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة 0.2 % على أساس شهري، مقارنة بارتفاع قدره 0.7 % في يناير.

تأتي هذه البيانات في ظل استمرار سعي المستثمرين لرصد إشارات على أن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تنفذها بكين ستساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وفي يوم الأربعاء، حددت الصين هدفها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنحو 5%، ووضعت خططاً لتحقيق استقرار في النمو الاقتصادي عبر دعم الطلب المحلي.

كما قامت بكين بتعديل هدف التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى نحو 2% – وهو الأدنى خلال أكثر من عقدين – بدلاً من 3% أو أكثر كما كان عليه في السنوات السابقة، وفقاً لمعهد سياسات جمعية آسيا. ومن المتوقع أن يعمل هذا الهدف الجديد للتضخم كحد أقصى بدلاً من أن يكون هدفاً ينبغي تحقيقه.

ويشير الاقتصاديون إلى أن تحقيق هدف نمو بنحو 5% هذا العام قد يمثل تحدياً، خصوصاً في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتصاعد النزاع التجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.