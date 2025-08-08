ألعاب الفيديو ترفع أرباح سوني المتوقعة إلى 6.6 مليارات دولار

رفعت شركة سوني اليابانية العملاقة للترفيه أمس بشكل حاد توقعاتها لصافي أرباحها للسنة المالية 2025 - 2026، بفضل النتائج القوية في مجال ألعاب الفيديو وتأثير أقل حدة من المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية.

ورفعت الشركة توقعاتها لصافي أرباحها للسنة المالية 2025 - 2026 إلى 970 مليار ين (6,6 مليارات دولار)، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 930 مليار ين.

ولكن حتى هذه التوقعات المرتفعة لن تتجاوز صافي الربح القياسي البالغ 1.1 تريليون ين (7.48 مليار دولار) الذي حققته سوني خلال السنة المالية الماضية 2024 - 2025. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية التي تبدأ في إبريل، سجلت الشركة المصنعة لجهاز «بلاي ستيشن» صافي ربح قدره 259 مليار ين (1.76 مليار دولار)، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي.

ويعزى هذا الأداء إلى «الزخم القوي» لأعمالها في ألعاب الفيديو، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً في يونيو وإجمالي عدد ساعات اللعب على أجهزة «بلاي ستيشن» خلال الربع بنسبة 6% على أساس سنوي، وفقاً للشركة.

أدت هذه الإعلانات إلى ارتفاع أسهم سوني بنحو 7% في بورصة طوكيو. ومع ذلك، علّقت سوني بأن «الوضع المحيط بالرسوم الجمركية الأمريكية لا يزال غير مستقر، ونعتزم مواصلة مراقبته واتخاذ إجراءات للحد من تأثيره».

وعلقت الشركة اليابانية العملاقة قائلةً «يُقدر تأثير التعرفات الجمركية الأمريكية في دخلنا التشغيلي بنحو 70 مليار ين (407 ملايين دولار)، بانخفاض قدره 30 مليار ين عن التوقعات السابقة».