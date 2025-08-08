تعليق رحلات «يونايتد» في الولايات المتحدة لمشكلة تقنية

واجه آلاف المسافرين في الولايات المتحدة اضطرابات في جداول رحلاتهم بعد تعليق شركة «يونايتد إيرلاينز» إقلاع العديد منها بسبب مشكلة تقنية.

وعلقت الشركة -لأكثر من ساعة- إقلاع رحلات تربط بين مطارات تعرف بنشاطها الملاحي الكثيف، قبل أن يتمكن مهندسوها من إصلاح العطل وإعادة الحركة لطبيعتها.

وقالت الشركة في بيان «نعمل مع الزبائن لإيصالهم إلى وجهاتهم بعد اضطراب تقني، مساء الأربعاء»، مشيرة إلى أن «المسألة التقنية تم حلها، وفي حين نتوقع بعض التأخير، يعمل فريقنا على إعادة العمليات للمعتاد».

واقتصر الاضطراب على رحلات يونايتد في مطارات دنفر ونيوارك وهيوستن وشيكاغو، بحسب إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وواجه قطاع الطيران الأمريكي سلسلة مشكلات في الفترة الأخيرة.فقد أوقفت شركة «ألاسكا إيرلاينز» الشهر الماضي لساعات بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات.

وسبق ذلك تعطل نظام مراقبة الملاحة الجوية في مطار نيوارك لأكثر من مرة. وفي يناير، قتل العشرات جراء تصادم طائرة مدنية ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان في واشنطن.