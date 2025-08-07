وزير النفط الكويتي: أوبك تراقب العرض والطلب وتصريحات ترامب

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي اليوم الخميس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراقب سوق النفط والعرض والطلب وأحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن النفط الروسي.

وأضاف الرومي للصحفيين "نحن من خلال أوبك نراقب السوق من حيث الطلب والعرض ونراقب تصريحات الرئيس الأمريكي"، مضيفا أنه يتوقع أن تسجل أسعار النفط أقل من 72 دولارا للبرميل.

ووصف الوزير السوق بأنها قوية مع نمو الطلب بوتيرة معتدلة.

وانخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات ترامب حول التقدم المحرز في المحادثات مع موسكو، مما أثار حالة من الضبابية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا.

وكان ترامب قد هدد بفرض عقوبات إضافية على موسكو إذا لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفرضت واشنطن أمس رسوما جمركية إضافية تبلغ 25 بالمئة على البضائع الهندية، مشيرة إلى استمرار استيراد نيودلهي للنفط الروسي.