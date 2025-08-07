148 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» الربعية بنمو 129%

أعلنت مجموعة برجيل القابضة «بي إل سي»، عن نمو صافي الربح بنسبة تصل إلى 128.9 %، ليبلغ 148 مليون درهم، ما يعكس الزيادة الملحوظة في هوامش الأرباح والمكاسب الكبيرة المُحقَّقة من تحسين إدارة الأصول.

ووفق النتائج المالية عن فترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني بنسبة 18.7 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 306 ملايين درهم، مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات، واستمرار كفاءة إدارة التكاليف.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل، إن المجموعة شهدت أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 19 %، بفضل الارتفاع في معدل إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها بنسبة 12 %، وهو ما انعكس إيجاباً على العائدات المتأتية من خدمات الرعاية المقدمة لهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 59 %، ما أسهم في ارتفاع هامش الأرباح لتصل إلى 22%.