تراجع البتكوين مع متابعة السياسات التجارية الأمريكية

غلب الارتفاع على معظم أسعار العملات المشفرة رغم تراجع البتكوين خلال تعاملات الخميس، مع تقييم الأسواق تجدد التوترات التجارية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية على الهند، وتهديده باتخاذ إجراءات مماثلة ضد مشتري النفط الروسي الآخرين.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.45% إلى 114804.47 دولارات، وتستحوذ على نحو 60.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.65% عند 3701.85 دولار، صعدت الريبل بنحو 0.4% لتتداول عند 3.0076 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.76 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 126.44 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6261.18 بتكوين، بقيمة تتجاوز 718 مليون دولار.