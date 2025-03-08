قانون الأسواق الرقمية في أوروبا لا يستهدف عمالقة أمريكا

بعثت المفوضية الأوروبية بتطمينات إلى الجانب الأمريكي، وبصفة خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى، بخصوص قانون الأسواق الرقمية، الذي يتطلب من شركات التكنولوجيا فتح الخدمات للمنافسين تحت التهديد بغرامات باهظة.

وقالت كل من مفوضة المنافسة ومفوضة الشؤون الرقمية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، وهينا فيركونن، في خطاب إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بالكونغرس الأمريكي:

إن قانون المنافسة الرقمية للاتحاد الأوروبي «لا يستهدف الشركات الأمريكية»، في محاولة لتهدئة الحرب الكلامية عبر الأطلسي بسبب حملة الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى. وكان الرئيس ترامب انضم إلى الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا في الشكوى من غرامات الاتحاد الأوروبي، وهدد بفرض رسوم جمركية، في مذكرة حول «الدفاع عن الشركات والمبتكرين الأمريكيين من الابتزاز والغرامات غير العادلة في الخارج».