عدد الأثرياء حول العالم يرتفع بفضل مكاسب الأسهم والبيتكوين

ارتفع عدد أصحاب الثروات المرتفعة، أولئك الذين تزيد قيمة أصولهم على 10 ملايين دولار، بنسبة 4.4% في جميع أنحاء العالم العام الماضي، ليسجل 2.34 مليون شخص بفضل مكاسب الأسهم والبيتكوين. ووفقاً لتقرير الثروة السنوي الصادر أمس عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» ومقرها لندن، النسخة التاسعة عشرة من «تقرير الثروة 2025».

والذي يقدم تحليلاً شاملاً للتوزيع العالمي للثروة، فإن الولايات المتحدة هي الآن موطن لنحو 40% من أثرياء العالم، ما يعادل ضعفي العدد الموجود في الصين، ثاني أكبر موطن للأثرياء. وساعدت مكاسب الأسهم الأمريكية في تعزيز ثروات الأفراد، حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 23% خلال عام 2024، وصعد مؤشر «ناسداك» بنحو 29%، و«​​داو جونز» الصناعي بأكثر من 12%. وقال «ليام بيلي»، رئيس الأبحاث العالمية في «نايت فرانك»:

«ساعدت مرونة الاقتصاد الأمريكي في دعم ثقة المستثمرين، واستمرت الاتجاهات التي تدعم خلق الثروة، بما في ذلك ارتفاع الأسواق المالية بقيادة الأسهم والبيتكوين». وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 4.2% في عدد الأفراد الذين تبلغ قيمة أصولهم 100 مليون دولار على الأقل في عام 2024، ليتجاوز 100 ألف شخص عالمياً لأول مرة على الإطلاق.

وتسيطر الولايات المتحدة على العدد الأكبر من المليارديرات، حيث يبلغ مجموع ثرواتهم 5.7 تريليونات دولار أمريكي، وتليها الصين بثروة مليارديرات تبلغ 1.34 تريليون دولار.

تجاوز عدد الأفراد ذوو الثروات الصافية الفائقة (UHNWIs) -الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار - 100 ألف شخص على مستوى العالم لأول مرة. تتغير نسبة الجنس بين المليارديرات الجدد: 82% من المليارديرات الجدد في عام 2024 كانوا من الذكور، وهو انخفاض من 90% في عام 2020.

وشكلت النساء المليارديرات تحت سن الثلاثين ما يصل إلى 47% من الوافدين الجدد، مما يشير إلى التحول نحو التوازن بين الجنسين في خلق الثروة.