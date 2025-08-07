تويوتا تخفض توقعات أرباحها السنوية إلى 18.06 مليار دولار بسبب التعرفات الأمريكية

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات الخميس خفض توقعاتها لصافي الأرباح السنوي إلى 2.66 تريليون ين (18.06 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان: «نظراً إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وعوامل أخرى، أظهرت النتائج الفعلية تراجع الدخل التشغيلي، وتم تعديل التوقعات خفضاً».

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.6% في تداولات بورصة طوكيو.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل رسوماً بنسبة 25% على السيارات اليابانية، في ما اعتبر ضربة قاسية لطوكيو وقطاع السيارات الحيوي بالنسبة إليها.

وعلى رغم إعلان الطرفين في يوليو التوصل إلى اتفاقية تجارية تخفض هذه النسبة إلى 15%، لم يتضح بعد متى سيبدأ تطبيق ذلك. كما يسود التباس بشأن ما إذا كانت التعرفات على السيارات، إضافة إلى رسوم أخرى «متبادلة»، سيحدد سقفها عند 15%، أو ستضاف إلى الرسوم التي كانت قائمة قبل أن يبدأ ترامب حربه التجارية التي طالت عشرات الدول.

وكانت الرسوم على قطاع السيارات سابقاً 2.5%، ما يعني أن الرسوم حالياً تصل إلى 27.5%.

وسجلت إيرادات تويوتا خلال الفصل الأول من سنتها المالية (أبريل - يونيو) زيادة بنسبة 3.5%، لكن صافي الدخل انخفض بنسبة 36%.