توقعت محصولاً قياسياً من الأرز... «فاو» ترفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالمياً



رفعت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» تقديراتها لإنتاج الحبوب عالمياً في الموسم المنقضي«2024» إلى 2842 مليون طن بارتفاع طفيف عن مستوى عام 2023، لكن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية شهد في فبراير الماضي ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، فيما انخفضت أسعار اللحوم والأرز مع توقعات بإنتاج قياسي من المحصول، وزيادة طفيفة في القمح.

وقالت المنظمة، إن متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً بلغ 127.1 نقطة في فبراير بزيادة 1.6 % عن الشهر السابق، وأعلى بنسبة 8.2 % من مستواه في فبراير 2024.

وارتفعت أسعار السكر بنسبة 6.6 % عن يناير بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، وغذت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية الأكثر صرامة لموسم 2024/ 2025، وخاصة بسبب توقعات انخفاض الإنتاج في الهند والظروف الجوية المعاكسة، التي تؤثر على المحاصيل في البرازيل.

كما ارتفعت أسعار الألبان بنسبة 4.0 % عن يناير نتيجة لارتفاع الأسعار في جميع منتجات الألبان الرئيسية، بما في ذلك الجبن ومسحوق الحليب الكامل، حيث تجاوز الطلب القوي على الواردات الإنتاج في المناطق المصدرة الرئيسية.

وسجلت أسعار الزيوت النباتية 156.0 نقطة في فبراير بزيادة 2.0 % عن يناير، وبنسبة 29.1 % أعلى من العام السابق نتيجة ارتفاع أسعار زيوت النخيل وفول الصويا مدفوعة بقيود العرض الموسمية في جنوب شرق آسيا والطلب القوي من قطاع الديزل الحيوي.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.7 % في فبراير، حيث زادت أسعار القمح، بسبب نقص الإمدادات في الاتحاد الروسي والمخاوف، بشأن ظروف المحاصيل في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية على الرغم من أن المؤشر الإجمالي ظل أقل قليلاً من مستواه في فبراير 2024.

وواصلت أسعار الذرة العالمية الارتفاع مدعومة بنقص الإمدادات في البرازيل والطلب القوي على الصادرات الأمريكية.

وعلى النقيض من ذلك انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 6.8 % في فبراير، بسبب الإمدادات الوفيرة القابلة للتصدير والطلب الضعيف على الواردات.

من ناحية أخرى قال التقرير، إن متوسط أسعار اللحوم لمنظمة الأغدية والزراعة قد استقر في فبراير بمتوسط ​​118.0 نقطة بانخفاض طفيف بنسبة 0.1 % عن يناير، وفي حين تراجعت أسعار لحوم الدواجن بسبب الإمدادات الوفيرة ظلت أسعار لحوم الأغنام والأبقار ثابتة بدعم من الطلب العالمي القوي على الواردات.

وقال تقرير المنظمة الدولية، إن التوقعات المبكرة تشير إلى زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي في عام 2025، وذكرت المنظمة في تقرير عن العرض والطلب على الحبوب أنها تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 796 مليون طن في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة متواضعة بنحو 1 % عن العام السابق استناداً إلى مكاسب الإنتاج المتوقعة في الاتحاد الأوروبي وخاصة في فرنسا وألمانيا.

وتوقع أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في 2024/ 2025 مدفوعاً بآفاق المحاصيل الإيجابية في الهند، وظروف النمو المواتية في كمبوديا وميانمار.