الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت في فبراير مدفوعة بزيادة أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.1 نقطة في فبراير في ارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة عن يناير و8.2 بالمئة عن فبراير من العام الماضي.

وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السكر، إذ زاد على أساس شهري بنسبة 6.6 بالمئة وهو ارتفاع جاء مدفوعا بمخاوف من شح المعروض عالميا في الموسم الحالي 2024/2025 لأسباب منها ظروف طقس غير مواتية في البرازيل.

وزادت أسعار منتجات الألبان بنسبة أربعة بالمئة عن يناير بارتفاع كل أنواع تلك المنتجات بسبب طلب قوي على الواردات فاق الإنتاج في مناطق تصدير رئيسية.

كما زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة اثنين بالمئة على أساس شهري و29.1 بالمئة على أساس سنوي لأسباب منها ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس بضغط من قيود في جنوب شرق آسيا وطلب قوي من قطاع وقود الديزل الحيوي.

كما زاد مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 0.7 بالمئة الشهر الماضي عن مستواه في يناير كانون الثاني.

وزادت أيضا أسعار القمح بسبب إمدادات أقل من روسيا ومخاوف بشأن حالة المحاصيل في شرق أوروبا وأمريكا الشمالية. وواصلت أسعار الذرة ارتفاعها بسبب إمدادات أقل من البرازيل وطلب صادرات قوي من الولايات المتحدة. لكن أسعار الأرز تراجعت بنسبة 6.8 بالمئة في فبراير شباط. كما تراجعت قليلا أسعار اللحوم بنسبة 0.1 بالمئة.