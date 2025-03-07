النفط يصعد بعد تصريحات روسية بأن أوبك قد تتراجع عن زيادة الإنتاج بعد أبريل

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة وارتفعت بأكثر من دولار للبرميل بعد أن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أوبك+ قد تتراجع عن زيادة إنتاج النفط بعد الزيادة المقررة في أبريل إذا لزم الأمر.

وقال نوفاك الصحفيين إن المجموعة ستمضي قدما في زيادة أبريل لكنها قد تدرس بعد ذلك اتخاذ خطوات أخرى.

وأضاف "هناك اختلال في السوق. يمكننا دائما السير في الاتجاه المعاكس".

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار أو 1.70 بالمئة إلى 70.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1123 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.67 بالمئة إلى 67.47 دولار للبرميل.

ومع ذلك هبط خام برنت 3.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني. كما يتجه خام غرب تكساس للانخفاض 3.4 بالمئة وهو أيضا أكبر هبوط أسبوعي له منذ 21 يناير .

وهبطت أسعار برنت يوم الأربعاء لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وفي أعقاب قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تحالف أوبك+، بزيادة الحصص الإنتاجية.

وقال التحالف إنه قرر المضي قدما في زيادة الإنتاج المزمعة في أبريل ، بما يضيف 138 ألف برميل يوميا إلى السوق.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم للوساطة في النفط إن أي قرارات أخرى من المرجح أن تعتمد على أسعار الخام وتأثير الرسوم الجمركية عليها.