استهلاك الألمان للقهوة يتراجع

تراجع متوسط ​​استهلاك الفرد في ألمانيا من القهوة العام الماضي إلى نحو 163 لترا، وهو ما يطابق المستوى الذي كان عليه قبل بدء جائحة كورونا، حسبما أعلنت جمعية القهوة الألمانية.

وبحسب بيانات الجمعية، وصل استهلاك الفرد الواحد من القهوة في ألمانيا إلى ذروة قدرها 169 لترا في عامي 2021 و2022. وفي عام 2024 زاد الطلب على حبوب البن الكاملة والقهوة الفورية والمنتجات التي تراعي مبدأ الاستدامة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية القهوة الألمانية، هولجر برايبيش: "بينما زاد إنتاج القهوة الكلاسيكية سريعة الذوبان بنحو 2%، زاد الطلب بقوة في السنوات الأخيرة على فئة يطلق عليها: المخاليط، وهي عبارة عن كميات من القهوة سريعة الذوبان مخلوطة مسبقا بالسكر ومسحوق الحليب"، مضيفا أن هذه المنتجات حققت زيادة في المبيعات بنحو 6% في العام الماضي وتضاعفت خلال السنوات العشر الماضية.

وذكر برايبيش أن المنتجات المعتمدة التي تراعي مبدأ الاستدامة شهدت أيضا نموا قويا بنسبة 6ر8%، وقال: "يحمل الآن حوالي واحد من بين كل خمس عبوات قهوة ختم الاستدامة".

كما ارتفع استهلاك القهوة خارج المنزل بنسبة 1% العام الماضي، بحسب بيانات الجمعية.

وكانت شركة "تشيبو" الألمانية للقهوة أعلنت مؤخرا زيادة أسعارها، حيث تعين على العملاء اعتبارا من منتصف فبراير الماضي دفع ما بين 50 سنت و1 يورو أكثر لكل رطل بحسب الصنف.

وكان خبراء السوق الزراعية قد توقعوا بالفعل ارتفاع أسعار القهوة لعام 2025 في نهاية عام 2024. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من الصناعات، يعاني منتجو القهوة من آثار تغير المناخ، على سبيل المثال: كان الحصاد في أهم دولة منتجة لحبوب القهوة، وهي البرازيل، ضعيفا للغاية مؤخرا.