إضراب في مطارات ألمانية رئيسية يوم الاثنين

قال اتحاد نقابات العمال الألمانية (فيردي) في بيان إن العاملين في مطارات رئيسية، من بينها أكبر مطار في فرانكفورت، سيضربون عن العمل يوم الاثنين ولمدة 24 ساعة بعد أن دعا العاملين في القطاع العام وخدمات المناولة الأرضية إلى ذلك.

وقرر الاتحاد، الذي يطالب بزيادة الأجور بنسبة ثمانية بالمئة أو زيادتها 350 يورو (379.79 دولاراً) شهريا على الأقل، الدعوة إلى الإضراب بعد فشل جولة ثانية من المفاوضات الجماعية الشهر الماضي.

ورفض أصحاب العمل هذه الزيادة وقالوا إنهم لا يستطيعون تحملها. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في وقت لاحق من الشهر.

ومن ضمن المطارات التي ستشهد إضرابا يوم الاثنين مطار ميونيخ، ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، ومطارات شتوتجارت وكولونيا/بون دوسلدورف ودورتموند وهانوفر وبريمن وهامبورج وبرلين ولايبزيج-هاله.

ولم يرد مطارا فرانكفورت وبرلين على طلب للتعليق بعد.

ويعد الإضراب المقرر تصعيدا كبيرا في المفاوضات بعد أن نظم الاتحاد عدة إضرابات في بعض المطارات، كان من بينها إضراب لمدة يومين في مطار ميونيخ الشهر الماضي.

وقال اتحاد المطارات الألمانية (إيه.دي.في) إن الإضرابات لمدة أقصر في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون أدت إلى إلغاء ما يقرب من 280 رحلة كانت ستنقل حوالي 48 ألف مسافر.