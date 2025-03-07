الصين واثقة من تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ 5% خلال 2025

أكد تشنغ شان جيه رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، ثقة بلاده التامة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5 في المائة خلال العام 2025، مشيراً إلى وجود أساس متين ودعم وضمانات لتحقيق هذا الهدف.

ونقلت قناة الصين المركزية عن تشنغ ، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس “الخميس” ، أن هدف النمو الاقتصادي بنسبة 5 في المائة لهذا العام هو هدف مستقر وحكيم حددته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بعد بحث شامل وتحليل علمي وتوازن منهجي.

وكان لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني قد أعلن يوم أول أمس “الأربعاء” عن هذا الهدف عند تقديم تقرير عمل الحكومة إلى الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب للمناقشة، في وقت لا تزال فيه بعض المؤسسات الدولية متشككة، حيث تتوقع معدلات نمو تتراوح بين 4.6 و4.8 في المائة.

وقال تشنغ شان جيه إن الصين تفتخر بمزايا مؤسسية وإمكانات سوقية ومؤسسات نابضة بالحياة، والأهم من ذلك، لدينا الشجاعة لمواجهة المخاطر والتحديات، والثقة في حل المشاكل.

وسلط شان جيه الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الصيني في عام 2024، مشيراً إلى أن مساهمة الاقتصاد في المجالات الجديدة الثلاثة - الصناعات الجديدة وأشكال الأعمال الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة - في الناتج المحلي الإجمالي للصين ستتجاوز 18 في المائة، مما يدل على اتجاه تصاعدي مستمر.

وأضاف أن القيمة المضافة في التصنيع العالي التقنية نمت بنسبة 8.9 في المائة، متجاوزة معدل نمو القيمة المضافة في المؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد بنحو 3.1 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد شان جيه عزم بلاده على الجمع بين تنمية القوى الدافعة الجديدة وترقية القوى الدافعة التقليدية لتعزيز بناء نظام صناعي حديث، مشيراً إلى أن الصين ستنشئ قريباً صندوقاً توجيهياً وطنياً لرأس المال الاستثماري يهدف إلى تعزيز تطوير الشركات المبتكرة، بالتزامن مع العمل على تحويل الصناعات التقليدية وترقيتها.