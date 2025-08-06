51.9 مليار دولار صادرات تركيا من التكنولوجيا الحيوية

بلغت صادرات تركيا من التكنولوجيا الحيوية التي تشمل المنتجات ذات التقنية المتوسطة والعالية 51.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما أظهرته بينات هيئة الإحصاء التركية.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن المنتجات التكنولوجية التي صدرتها تركيا تشمل قطع طائرات ومركبات فضائية وأسلحة وذخيرة ومنتجات طبية وحواسيب ومعدات كهربائية.

وبحسب هيئة الإحصاء، بلغت صادرات المنتجات ذات التقنية المتوسطة 47.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.

وتشير التوقعات إلى نمو صادرات تركيا من المنتجات ذات التقنية المتوسطة والعالية مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 101.1 مليار دولار.