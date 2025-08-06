الهند: قرار ترامب فرض رسوم جمركية إضافية "مؤسف جدا"

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم "الأربعاء" إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية 25 % على السلع الواردة من الهند "مؤسف جدا".

وأضافت الوزارة أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأربعاء" رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25 %، وذلك "ردا على استمرار الهند شراء النفط الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض على منصة "إكس".

وهذه الرسوم الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 % من المقرر أن تسري اعتباراً من "الخميس"، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب "متبادلة" وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم.

وتستورد الهند حالياً نحو 1.75 مليون برميل يومياً من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذراً من أن "الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا".