استثمار جديد من «أبل» بقيمة 100 مليار دولار داخل أمريكا

سيُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة «أبل» ستلتزم بإنفاق 100 مليار دولار إضافية على التصنيع المحلي، في أحدث تعهّد من عملاقة التكنولوجيا لزيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة، وسط سعي الشركة لتجنّب الرسوم الجمركية العقابية على هواتف «أيفون» الرئيسية.

يتضمن الإعلان الذي سيُدلى به من البيت الأبيض اليوم الأربعاء برنامج تصنيع جديداً يهدف إلى جلب مزيد من سلسلة التوريد الخاصة بـ«أبل» إلى داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على تصنيع مكونات إضافية أساسية محلياً، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض قدّم تفاصيل الإعلان بشرط عدم الكشف عن هويته.

«أبل» تواجه الرسوم بالاستثمارات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان: «أجندة الرئيس ترامب الاقتصادية التي تضع أمريكا أولاً نجحت في تأمين استثمارات بقيمة تريليونات الدولارات تدعم بدورها الوظائف والشركات الأمريكية».

أضافت: «الإعلان الصادر اليوم مع شركة «أبل» انتصار جديد لقطاعنا التصنيعي، وسيسهم في الوقت نفسه في إعادة إنتاج المكونات الحيوية إلى داخل البلاد لحماية الأمنين الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة».

لم ترد «أبل» فوراً على طلب للتعليق.

في وقت سابق من العام الجاري، حذّر ترامب من أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الأقل على «أبل» إذا لم تنقل تصنيع هاتف «أيفون» إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه مع رئيسها التنفيذي، تيم كوك، في البيت الأبيض.