ترامب يعاقب الهند بـ 25% رسوم إضافية بسبب شراء النفط الروسي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يفرض بموجبه رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات من الهند، في خطوة مفاجئة تعكس تصعيداً في التوترات التجارية بين البلدين.

وهذه الرسوم الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 % من المقرر أن تسري اعتباراً من "الخميس"، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب "متبادلة" وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم.

ولفت البيت الأبيض إلى أن الرسوم الجديدة تأتي رداً على "استمرار الهند في استيراد النفط الروسي بشكل مباشر وغير مباشر"، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على الدول التي تشتري النفط الروسي، حيث تستخدم موسكو هذه العائدات لتمويل حرب أوكرانيا.

وعقب الإعلان، سجلت أسعار النفط العالمية أعلى مستوياتها خلال جلسة اليوم، وسط مخاوف من اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد، وتزايد التوترات الجيوسياسية في الأسواق الناشئة.

ترمب يصعد ضد الهند

كان دونالد ترامب قد صعد من لهجته تجاه نيودلهي في تصريحات أدلى بها مساء "الثلاثاء"، قائلاً: "توصلنا إلى 25%، لكنني أعتقد أنني سأرفعها بشكل كبير جداً خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، لأنهم يشترون النفط الروسي. إنهم يغذون آلة الحرب. وإذا كانوا سيستمرون في ذلك، فلن أكون سعيداً".

وأضاف أن "الهند لم تكن شريكاً تجارياً جيداً"، مشيراً إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن فتح السوق الهندية أمام المنتجات الأميركية، ووجه انتقادات لعضوية الهند في مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين.

نيودلهي تسعى لاحتواء الأزمة

من جانبها، أعلنت الحكومة الهندية نيتها مواصلة الحوار مع واشنطن، معربة عن أملها في "تفادي مزيد من التصعيد الجمركي الذي قد يُضر بمصالح الطرفين".

ويأتي ذلك قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 8 أغسطس لتوصل روسيا إلى هدنة أو مواجهة عقوبات محتملة. حيث أعلن أنه سيتخذ قراراً بشأن فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي، بعد انتهاء مهمة مبعوثه في موسكو.