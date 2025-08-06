"أوبن إيه آي" تتفاوض لبيع أسهم موظفين بـ 500 مليار دولار

تشهد شركة OpenAI للذكاء الاصطناعي محادثات أولية لبيع جزء من أسهم موظفيها الحاليين والسابقين بتقييم يقدر بنحو 500 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات الاستثمارية، في خطوة تعكس القفزة الهائلة في قيمة الشركة.

وبحسب المصادر، التي صرحت لوكالة بلومبرغ، فإن الشركة تستهدف عملية بيع ثانوية للأسهم بمليارات الدولارات. وأشارت إلى أن مستثمرين حاليين، بينهم Thrive Capital، أبدوا اهتماما بشراء حصص الموظفين.

في حال إتمام الصفقة، سترتفع القيمة السوقية على الورق لشركة أوبن إيه آي بنحو ثلثي قيمتها الحالية، بعدما كانت آخر جولة تمويلية قادتها مجموعة سوفت بنك قد رفعت تقييم الشركة إلى 300 مليار دولار ضمن تمويل بلغ 40 مليار دولار، لتصبح من أضخم الشركات الخاصة في العالم.

تأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت الشركة الأسبوع الماضي في جمع 8.3 مليارات دولار ضمن الشريحة الثانية من جولة التمويل البالغة 40 مليار دولار، والتي شهدت إقبالًا استثماريا يفوق حجمها بخمسة أضعاف، بحسب أحد المطلعين على المناقشات.

وتعد عمليات بيع أسهم الموظفين ممارسة شائعة في كبرى الشركات الناشئة الأميركية، لتكريم الموظفين وتحفيزهم على البقاء، مع جذب مستثمرين خارجيين. وتشير المصادر إلى أن إدارة الشركة بقيادة سام ألتمان تسعى لاستثمار الطلب المتزايد على أسهمها لمنح موظفيها سيولة تعكس نمو الشركة السريع.

وتأتي هذه الخطوة أيضا في ظل خسارة أوبن إيه آي لعدد من أبرز باحثيها لصالح شركة ميتا، التي كثفت في الأشهر الماضية جهود استقطاب الكفاءات من آبل وغيرها لتطوير فريق «الذكاء الفائق»، مع عروض رواتب تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ومن شأن البيع الثانوي لأسهم الموظفين أن يشكل حافزًا لبقائهم في الشركة وسط منافسة شرسة على المواهب.

وتواجه OpenAI تحديات كبيرة على صعيد هيكلها كشركة ربحية، في مفاوضات امتدت لأشهر. وتشير تقارير بلومبرغ إلى أن مايكروسوفت، أكبر داعمي الشركة باستثمار 13.75 مليار دولار والحاصلة على حقوق استخدام تقنياتها، تتباطأ في إقرار الصيغة الجديدة للشركة بسبب النقاشات حول حجم حصتها المستقبلية.

وتطورت المحادثات إلى إعادة تفاوض أوسع حول الشراكة، إذ تسعى مايكروسوفت لضمان عدم فقدان الوصول إلى تكنولوجيا OpenAI قبل انتهاء الاتفاق الحالي في 2030، في وقت يشهد القطاع تنافسا محتدما على ريادة الذكاء الاصطناعي.