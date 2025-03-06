«آرك إنفست»: عهد ترامب عصر ذهبي لمستثمري «وول ستريت»

ترى المديرة التنفيذية لـ «آرك إنفست»، كاثي وود، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون أفضل لمستثمري سوق الأسهم الأمريكية من عصر «رونالد ريجان» الداعم للأعمال التجارية، وتعتقد أن عهد الرئيس الحالي هو «عصر ذهبي» بالنسبة للمستثمرين.

وأوضحت المستثمرة في مؤتمر «بلومبرج إنفست» في نيويورك أن الضرائب المنخفضة، والتخلص من القيود التنظيمية، والجهود المبذولة الرامية لتحفيز الابتكار من شأنها تعزيز الأسواق المالية.

وذكرت المديرة التنفيذية لـ «آرك إنفست»: لقد كانت ثورة «ريجان» ذروة العصر الذهبي لإدارة الأسهم النشطة، وهذا يعود وبقوة، وربما يتضاءل أمام الارتفاع الجديد.

وتتوقع «وود» تخارج الاقتصاد الأمريكي قريباً من ركود متجدد استمر ثلاث سنوات، وأن ترتفع سوق الأسهم، مدفوعة بتوسيع نطاق المكاسب إلى ما هو أبعد من أسهم التكنولوجيا «السبعة العظماء». وأضافت: لقد كان التنظيم يشكل تهديداً، لكن فريق «ترامب» يريد منا جميعاً أن نكون رقم واحد في الابتكار ويرغبون في التخلص من كل الاختناقات.